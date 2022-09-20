بعد اميريكا..تعهد بريطاني لاوكرانيا ودعم بارقام فلكية

2022/09/20 | 11:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

بينت صحيفة "فاينينشال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، التعهد الذي ستعلن عنه رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس في جولتها الخارجية الأولى تجاه أوكرانيا.

واوضحت الصحيفة أن تراس ستبلغ زعماء العالم هذا الأسبوع في كلمتها بالدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عزم بريطانيا إنفاق ما لا يقل عن 2.3 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2.63 مليار دولار تقريبا، على المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عام 2023.

وفي حديث للصحفيين قبل رحلتها إلى نيويورك، تعهدت تراس للشعب الأوكراني: "بوقوف المملكة المتحدة معهم"، مشددة على أنها ستعيد تأكيد دعم لندن لكييف في خطابها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم غد الأربعاء.

وسبق لتراس أن صرّحت بأن على روسيا مغادرة "أوكرانيا بالكامل" في إشارة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو لأراضيها في عام 2014.

دعم عسكري بريطاني كبير

وفق مكتب رئاسة الوزراء ببريطانيا فإن إجمالي المساعدات العسكرية البريطانية المخصصة لأوكرانيا منذ بداية العام 2022 بلغت 2.3 مليار جنيه إسترليني.

تعد بريطانيا ثاني أكبر مانح مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.

دربت بريطانيا 27 ألف فرد من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 2015، وقدمت المملكة المتحدة مئات الصواريخ وخمسة أنظمة دفاع جوي و120 عربة مدرعة ومعدات أخرى لكييف.

مع تقديم 1.5 مليار جنيه إسترليني، من المساعدات الاقتصادية والإنسانية، بلغ إجمالي المساعدات البريطانية لأوكرانيا هذا العام 3.8 مليار جنيه إسترليني.

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