الإعلام الأمني تنوه: ممارسة أمنية جديدة بهذا التوقيت - عاجل

2022/09/20 | 11:54 - المصدر: السومرية نيوز

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خلية الإعلام الأمني===============تواصل قواتنا الامنية تطبيق منهاجها التدريبي والاستمرار في الممارسات الأمنية الاعتيادية ، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ورفع القدرات للقطعات الأمنية ، حيث ستنفذ قيادة عمليات بغداد، بعد منتصف ليلة اليوم ، ممارسة أمنية هادفة ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد، بعد أن نفذت يوم أمس ممارسة ناجحة ضمن قاطع المسؤولية.=============٢٠ أيلول ٢٠٢٢

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