بيان رسمي يعلن عن “ممارسة امنية” جديدة بعد منتصف الليل في بغداد

2022/09/20 | 11:54 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني عن ممارسة امنية جديدة منتصف ليل اليوم.

وذكرت في بيان : ان قواتنا الامنية تواصل تطبيق منهاجها التدريبي والاستمرار في الممارسات الأمنية الاعتيادية ، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ورفع القدرات للقطعات الأمنية ، حيث ستنفذ قيادة عمليات بغداد، بعد منتصف ليل اليوم ، ممارسة أمنية هادفة ضمن جانب الكرخ من العاصمة بغداد، بعد أن نفذت يوم أمس ممارسة ناجحة ضمن قاطع المسؤولية.

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