2022/09/20 | 11:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Gpds0PG5J_0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالكاتيوشا .. ضربات جديدة تباغت قواعد التحالف الدولي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالكاتيوشا .. ضربات جديدة تباغت قواعد التحالف الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).