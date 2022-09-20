2022/09/20 | 11:55 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاصمة بغداد الثانية عربيا بأكثر المدن اكتظاظا بالسكان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: TGIjh3JcW5U
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العاصمة بغداد الثانية عربيا بأكثر المدن اكتظاظا بالسكان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العاصمة بغداد الثانية عربيا بأكثر المدن اكتظاظا بالسكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).