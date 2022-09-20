تفاصيل يوم الوداع الاخير للملكة اليزابيث الثانية

2022/09/20 | 11:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويندسور (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – رقدت إليزابيث الثانية مساء الإثنين في مثواها الأخير في كنيسة سانت جورج بقصر ويندسور، بعد وداع مهيب ومليء بالعواطف تكريماً لذكرى ملكة حظيت بشعبية عالمية.وبعد مراسم أخيرة في ويندسور بمشاركة 800 شخص، ووريت الملكة مساء الإثنين الثرى في مراسم عائلية مغلقة في المدافن الملكية.وقبيل ذلك […]

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