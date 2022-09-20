الفياض وطالباني يبحثان مشكلات العملية السياسية

2022/09/20 | 12:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني مع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، المشكلات التي تعترض العملية السياسية.

وذكر بيان عن مكتب طالباني أن الاخير “التقى في بغداد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وبحث معه خلال اللقاء الذي حضره شالاو كوسرت رسول وخالد شواني عضو المكتب السياسي، آخر التطورات السياسية والأمنية وناقشا مساعي حل المشكلات التي تعترض العملية السياسية وكذلك تبديد التوترات”.

وشدد طالباني وفقاً للبيان، على “استتباب السلام والاستقرار”، داعياً الأطراف إلى “ابداء المرونة والمساومة حول مطالبها؛ لأن حياة ومعيشة المواطنين هي الأولوية ولابد أن تنصب جميع الخطوات في ذلك الاتجاه”.

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