رئيس مجلس القضاء يبحث مع السفيرة الأميركية دعاوى الشركات النفطية في المحكمة التجارية

2022/09/20 | 12:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق السيدة آلينا رومانوسكي، دعاوى الشركات النفطية في المحكمة التجارية.

وذكر مجلي القضاء في بيان أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق آلينا رومانوسكي”.

وبين أن “الجانبين بحثا متابعة دعاوى الشركات النفطية في المحكمة التجارية”.

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