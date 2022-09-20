الإعلام الأمني تنوه: ممارسة أمنية جديدة بهذا التوقيت

2022/09/20 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن الممارسات الأمنية في العاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قواتنا الأمنية تواصل تطبيق منهاجها التدريبي والاستمرار في الممارسات الأمنية الاعتيادية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار ورفع القدرات للقطعات الأمنية".وأضافت أن "قيادة عمليات بغداد ستنفذ بعد منتصف ليلة اليوم، ممارسة أمنية هادفة ضمن جانب الكرخ من العاصمة، بعد أن نفذت يوم أمس ممارسة ناجحة ضمن قاطع المسؤولية".

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