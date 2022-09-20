2022/09/20 | 12:32 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استئناف الرصافة تسجل 1733 دعوى عنف اسري خلال العام الحالي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/20 | 12:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استئناف الرصافة تسجل 1733 دعوى عنف اسري خلال العام الحالي) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استئناف الرصافة تسجل 1733 دعوى عنف اسري خلال العام الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).