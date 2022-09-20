وزير المالية يكلف شخصية مستقدمة من النزاهة بمهام مدير عام (وثيقة)

2022/09/20 | 12:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كلف وزير المالية وكالة إحسان عبد الجبار، يكلف شخصية مستقدمة من النزاهة بمهام مدير عام في الوزارة.

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