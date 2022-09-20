منظمات حقوقية تحث رعاة كأس العالم على دعم تعويض العمال في قطر

2022/09/20 | 12:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت منظمات حقوقية الثلاثاء رعاة بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقرّرة في قطر، إلى دعم الدعوات لتعويض العمال الوافدين وعائلاتهم على خلفية انتهاكات حقوقية تعرّضوا لها خلال التحضيرات للمونديال.وقالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وفير سكواير في … Readmore

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