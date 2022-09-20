عضو في الحكمة: ستعقد خلال ايام جلسة سريعة لمجلس النواب سيصوت فيها على رئيس الجمهورية ويكلف رئيس الوزراء

2022/09/20 | 12:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي انه خلال أيام وخلال جلسة سريعة لمجلس النواب سيصوت فيها على رئيس الجمهورية ويكلف رئيس الوزراء.وقال العيساوي: ان “الاطار التنسيقي حريص على سير الطرق الدستورية والقانونية الى مسارها عبر تشكيل حكومة وطنية جامعة … Readmore

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