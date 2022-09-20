“تهتز وترتج”.. مستخدمو “iphone 14” يشخصون عيوبها وآبل تتعهد بالمعالجة

2022/09/20 | 12:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف العديد من مالكي “iphone 14 pro” و “iphone 14 pro max” عن مواجهتهم لعيوب أبرزها في كاميرا في هواتفهم الجديدة، فيما بينت الشركة أنها “تعلم” بهذه العيوب وتعمل على تداركها.

وتأتي هذه الشكاوى بعد أسابيع قليلة من طرح شركة آبل لمنتجها الجديد.

ضجيج واهتزاز

وشكا المستخدمون من “اهتزاز” كاميرا الهاتف، وعدم السيطرة على حركة العدسة، وذلك عند فتح تطبيق تابع لجهة خارجية، مثل “تيك توك” و”إنستغرام” الذي تملكة شركة “ميتا”و”سناب شات”.

كما أشاروا إلى أن الكاميرا تصدر ضجيجا رهيبا عند فتحها على نفس التطبيقات.

تحديث لحل المشكلة

في المقابل، أكدت شركة “آبل” أنها تعمل على تطوير تحديث لحل مشكلة اهتزاز كاميرا “آيفون 14 برو ماكس” لدى التصوير باستخدام تطبيقات خارج منظومة تشغيل الشركة، مثل إنستغرام وسناب تشات وتيك توك، وفقا لموقع “ذا فيرج”.

وقال المتحدث باسم الشركة، ، آليكس كريشنر، في بيان أورده الموقع، إنهم على “علم بالمشكلة وإصلاحها سيصدر الأسبوع المقبل”.

سبب المشكلة

وقبل أيام لم يكن من الواضح ما إذا كانت المشكلة تتعلق بالتطبيقات الخارجية أو مع نظام التشغيل “iOS 16″، وفقا للموقع الذي رجح أن تصريحات الشركة تشير إلى أن المشكلة قد تكون متعلقة بالتطبيقات الخاصة بالآيفون، بدلاً من تطبيقات الجهات الخارجية.

يشار إلى أن هواتف “آيفون” الجديدة شهدت زيادات حادة في الأسعار، وعلى سبيل المثال، فإن “آيفون 14 برو ماكس” في المملكة المتحدة أصبح أغلى بنحو 150 جنيها إسترلينيا عن طراز العام الماضي المكافئ له.

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