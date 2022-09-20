استئناف الرصافة: 1733 دعوى عنف اسري في النصف الاول من العام الحالي

2022/09/20 | 12:39 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، عن تسجيلها (1733) دعوى عنف اسري خلال النصف الاول من العام الحالي في المحاكم التابعة لها.

وذكر رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة القاضي عماد خضير الجابري أن “النصف الاول من العام الحالي شهد تسجيل (1733) حالة عنف اسري تراوحت ما بين عنف ضد المرأة وكبار السن والاطفال”.

وأضاف الجابري أن “(257) دعوى عنف ضد كبار السن، و(1408) دعوى عنف ضد النساء، و(68) دعوى عنف ضد الاطفال سجلت في جميع محاكم الرصافة”.

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