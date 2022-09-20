وزير الداخلية يمنح الضباط والمنتسبين قدماُ لجهودهم في تأمين الزيارة الأربعينية

2022/09/20 | 12:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، الضباط قدماً لمدة ستة أشهر والمنتسبين سنتين لجهودهم في تأمين الزيارة الأربعينية.

وقال الغانمي في بيان “الحسين مدرسة الإنسانية، ومعلم الإيثار والإخلاص، وفي زيارة الأربعين بذل محبو سيد الشهداء جهوداً كبيرة لإحياء هذه الذكرى الخالدة”.

وأضاف: “تابعنا جهود مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية، فقد امتزج عرق جبينهم مع تراب زائري أبي الأحرار، وإكراماً لما بذلوه، وجهنا بمنح الضباط قدماً لمدة ستة أشهر والمنتسبين سنتين لجميع العاملين في وزارة الداخلية، تثميناً لهم ولما يقومون به من واجبات”.

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