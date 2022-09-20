2022/09/20 | 12:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك - واع - مهدي الربحاوييواصل المنتخب الوطني بالكرة الطائرة معسكره التدريبي المقام في أربيل تحضيراً للمشاركة في منافسات البطولة العربية المزمع إقامتها في دهوك نهاية الشهر المقبل. وقال مدرب المنتخب الوطني علاء خلف لوكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم الثلاثاء، إن "فترة إعداد المنتخب تسير وفق ما مخطط لها من قبل الملاك التدريبي لاسيما بعد فترة الإعداد الداخلي من خلال المعسكر التدريبي المقام في اربيل ". واضاف أن "المنتخب يجري وحدات تدريبية صباحية ومسائية للوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل خوض غمار التنافس العربي" ،لافتاً الى أن "البطولة تعد فرصة كبيرة للاعبينا للتعرف على مستوى المنتخبات العربية لاسيما الأفريقية منها التي تمتاز بمؤهلات عالية جداً تعود بالفائدة على لاعبينا فنياً ". وتابع أن "معسكر أربيل اتاح الفرصة للملاك التدريبي للانطلاق بالبرنامج الفني الذي قدمه لاتحاد اللعبة على الرغم من حاجتنا الماسة إلى إجراء مباريات تجريبية بمستوى عال يفوق مستوى لاعبي المنتخبات العربية للكشف عن هوية المنتخب العراقي في البطولة "،موضحاً أن "وفد المنتخب سينهي الإعداد الداخلي نهاية الشهر الحالي وسيتوجه في الثاني من الشهر المقبل إلى إيران لخوض ست مباريات تجريبية مع الأندية الإيرانية المتقدمة والعودة إلى أربيل لإكمال البرنامج التدريبي لحين موعد انطلاق البطولة في العشرين من الشهر المقبل ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الطائرة يكثف تدريباته استعداداً للبطولة العربية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الطائرة يكثف تدريباته استعداداً للبطولة العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).