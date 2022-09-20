2022/09/20 | 12:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7hv3-tKWu0k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. في دولة الحشد.. اعتقالات وتغييب بسجون لا تحصى ولا تعد | الحصاد الاخباري 2022/9/19) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. في دولة الحشد.. اعتقالات وتغييب بسجون لا تحصى ولا تعد | الحصاد الاخباري 2022/9/19) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).