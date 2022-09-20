تكليف مدير جديد لهيئة الضرائب العامة (وثيقة)

2022/09/20 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت وزارة المالية، تكليف مدير عام الدائرة القانونية لتسيير اعمال الهيئة العامة للضرائب.

واظهرت وثيقة صادرة عن وزير المالية وكالة احسان عبد الجبار وتلقتها (بغداد اليوم)، اليوم الثلاثاء، أنه ( الحاقا بأمرنا الوزاري ذي العدد 3476/34678 المؤرخ في 15/9/2022 تقرر: تكليف السيد (محمد حمزة مصطفى) مدير عام الدائرة القانونية لتسيير اعمال الهيئة العامة للضرائب إضافة لمهام عمله لحين تعيين إدارة جديدة".

الوثيقة ادناه:

وأصدرت اللجنة التحقيقية المكلفة بمتابعة حيثيات "التلكؤ الكبير"، في ادارة الهيئة العامة للضرائب، قراراتها.

وبحسب القرارات التي اطلعت عليها (بغداد اليوم)، يوم امس الاثنين، فقد تقرر "اعفاء (اسامة حسام جودة) من تكليفه بمهام مدير عام الهيئة العامة للضرائب/ وكالة.

وأظهرت وثيقة صادرة بتاريخ 2022/9/15 "فتح وزارة المالية تحقيقا بسبب اختفاء مبالغ كبيرة من ايرادات (هيئة الضريبة العامة)، وعلى اثر ذلك تم اعفاء مدير عام الهيئة ومعاونه وعدد من مدراء الأقسام في الهيئة".

أدناه نص الوثيقة:

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