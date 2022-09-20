استئناف الرصافة تعلن احصائية لدعاوى العنف الاسري خلال نصف 2022

2022/09/20 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها (1733) دعوى عنف اسري خلال النصف الاول من العام الحالي في المحاكم التابعة لها.

وذكر رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة القاضي عماد خضير الجابري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "النصف الاول من العام الحالي شهد تسجيل (1733) حالة عنف اسري تراوحت ما بين عنف ضد المرأة وكبار السن والاطفال".

وأضاف أن "(257) دعوى عنف ضد كبار السن، و(1408) دعوى عنف ضد النساء، و(68) دعوى عنف ضد الاطفال سجلت في جميع محاكم الرصافة".

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