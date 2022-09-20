وزير الداخلية يمنح الضباط قدماً ستة أشهر والمنتسبين سنتين

2022/09/20 | 12:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، عن منح الضباط قدما 6 اشهر والمنتسبين سنتين.

وقال الغانمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "الحسين مدرسة الإنسانية، ومعلم الإيثار والإخلاص، وفي زيارة الأربعين بذل محبو سيد الشهداء جهوداً كبيرة لإحياء هذه الذكرى الخالدة".

وأشار البيان الى أنه "تابعنا جهود مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية، فقد امتزج عرق جبينهم مع تراب زائري أبي الأحرار، وإكراماً لما بذلوه، وجهنا بمنح الضباط قدماً لمدة ستة أشهر والمنتسبين سنتين لجميع العاملين في وزارة الداخلية، تثميناً لهم ولما يقومون به من واجبات".

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