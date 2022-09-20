«أبل» تخطط لإصلاح كاميرا «آيفون 14 برو» الأسبوع المقبل

2022/09/20 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعمل شركة «أبل» على تحديث برمجية لجهاز آيفون 14 بنوعيه (برو، وبرو ماكس) بهدف إصلاح خلل يجعل الكاميرا الخلفية بالجهاز تهتز عند استخدامها مع بعض تطبيقات الجهات الخارجية.

وذكرت الشركة: أن هذا التحديث سيصدر الأسبوع المقبل مشيرة إلى أنها تمكنت بالفعل من إيجاد الحل.

ويُعد هذا الإصلاح الثاني على الأقل حتى الآن لجهاز آيفون 14، حيث طُلب من المستخدمين يوم إطلاقه إجراء تحديث إلى iOS 16.0.1 لمعالجة مشكلة تتعلق بتفعيل «فيس تايم».وتم طرح أحدث أجهزة آيفون هذه للبيع يوم الجمعة الماضي، وتوجه بعض المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي بالشكوى من خلل ما في الكاميرا والذي قد يتسبب أيضاً في أصوات مزعجة، وهي مشكلة قد تنتج من خلل في أجهزة تثبيت الصورة البصرية في بعض الحالات مع تطبيقات الطرف الثالث.



وتم تصميم تقنية التثبيت لتحويل نظام الكاميرا لتعويض حركة آيفون ما يساعد على منع تشوش الصورة.وجاءت شكوى المستخدمين من الخلل الذي يعيق ميزات الكاميرا في تطبيقات الوسائط الاجتماعية، ولكن لا يبدو أنه يؤثر في إمكانيات كاميرا آبل المثبتة مسبقاً.وفيما يتعلق بنظام الكاميرا الجديد في آيفون 14 برو (يشتمل على مستشعر بدقة 48 ميجا بكسل للعدسة الرئيسية لأول مرة ) فهو يُعد من التحديثات الرئيسية لجهاز هذا العام.



ويحتوي الهاتف على واجهة برمجية في الجزء العلوي من الجهاز تُعرف باسم «دايناميك آيلاند» والتي تعمل مع فتحة كاميرا محدثة لإظهار بعض المعلومات كاتجاهات الخريطة

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