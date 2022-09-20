المجر تعارض فرض عقوبات جديدة على روسيا

2022/09/20 | 12:47 - المصدر: قناة التغيير

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قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، الثلاثاء، إن على الاتحاد الأوروبي عدم التفكير في فرض عقوبات جديدة على روسيا، لأن ذلك لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة إمدادات الطاقة وإلحاق الضرر بأوروبا.وأضاف سيارتو في بيان «يتعين على الاتحاد الأوروبي التوقف عن ذكر حزمة ثامنة من العقوبات، التوقف عن إجراءات ضعيفة لن تؤدي إلا إلى تعميق أزمة إمدادات الطاقة».

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