هل تناول المشروبات خلال الطعام يضر بعملية الهضم؟

2022/09/20 | 12:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساعد في تحريك الطعام بسلاسة مما يمنع الإمساك و الانتفاخ.

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