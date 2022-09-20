إطلاق سراح عدنان سيد بأمريكا.. من هو وما التالي بالنسبة له ولماذا جذبت قضيته اهتمامًا واسعًا؟

2022/09/20 | 12:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق سراح عدنان سيد، الذي جذبت إدانته بجريمة قتل صديقته السابقة اهتمام ملايين الأمريكيين بعد البث الصوتي "Serial"، حيث وافق قاضٍ أمريكي في بالتيمور على طلب بإلغاء إدانته.لكن معركته القانونية لم تنته بعد.مراسلة CNN ألكسندرا فيلد تنقل لكم تفاصيل الخطوات التالية.

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