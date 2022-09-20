اردوغان يزور إسرائيل قريبا ويقول: معاداة السامية ” جريمة ضد الانسانية”

2022/09/20 | 13:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن نيته زيارة إسرائيل، دون أن يحدد الموعد المقرر للزيارة.وخلال لقائه مجموعة من القادة اليهود الأمريكيين، في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى بمدينة نيويورك، […]

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