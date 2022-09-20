2022/09/20 | 13:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، اليوم الثلاثاء ،تسجيلها (1733) دعوى عنف اسري خلال النصف الاول من العام الحالي في المحاكم التابعة لها.وذكر اعلام القضاء في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/،أن “النصف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في النصف الأول من العام الحالي ..



محكمة إستئناف الرصافة تسجل (1733) دعوى عنف اسري المركز الخبري الوطني.

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