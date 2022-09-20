مهسا أميني.. الأمم المتحدة تعلق وبلينكن يطالب بإنهاء اضطهاد المرأة في إيران

2022/09/20 | 13:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوالى ردود الفعل الدولية إزاء وفاة الشابة، مهسا أميني، والتظاهرات التي عمت أنحاء إيران تنديدا بوفاة الفتاة إثر توقيفها من جانب "شرطة الأخلاق" في العاصمة طهران.

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