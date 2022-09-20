قرار مرتقب للمحكمة الاتحادية بشأن إلغاء تكليف وزير النفظ برئاسة شركة النفط الوطنية

2022/09/20 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحدث النائب المستقل باسم خشان، اليوم الثلاثاء، عن القرار المرتقب من المحكمة الاتحادية بشأن تكليف وزير النفط احسان عبد الجبال برئاسة الشركة الوطنية للنفط.

وقال خشان في تدوينة تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "غدا سيصدر قرار المحكمة الاتحادية في الدعوى التي طالبنا فيها، أنا والنائب مصطفى سند، بالغاء قرار تكليف وزير النفظ برئاسة شركة النفط الوطنية والتي تم تشكيلها رغم إن المحكمة الاتحادية الغت عدد من فقرات قانونها".

واضاف: "نترقب قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي نأمل أن يضع حدا لسرقات هائلة تمت في ظل هذه حكومة الكاظمي وهذه الشركة التي تم تأسيسها خلافا لقرارات المحكمة الاتحادية السابقة"، مبيناً أن "عدد الشكاوى المقدمة ضد وزير النفط تجاوز ٣٥ شكوى، وهذا العدد اقل من استحقاقه!".

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