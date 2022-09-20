السوداني يعقد اجتماعا في مبنى البرلمان لشرح برنامجه الحكومي

2022/09/20 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر برلماني، اليوم الثلاثاء، بعقد المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعا في مبنى البرلمان لشرح برنامجه الحكومي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "السوداني عقد اجتماع في البرلمان العراقي مع عدد من النواب من أجل شرح برنامجه الحكومي لهم وكيفية إدارة المرحلة المقبلة في حال تسنمه منصب رئاسة الوزراء".

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