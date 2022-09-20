العثور على مقبرة جماعية في النجف تعود لهذه الحقبة

2022/09/20 | 13:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

كشف مصدر أمني مسؤول في محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، عن العثور على مقبرة جماعية في المحافظة.

وقال ضابط في قيادة شرطة النجف، تحفظ على ذكر اسمه، لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم العثور على مقبرة جماعية تعود لحقبة النظام السابق ابان الانتفاضة الشعبانية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة النجف".

وأوضح ان "المقبرة الجماعية التي تم كشفها تقع في الطريق بين كربلاء والنجف وتم ابلاغ الجهات المختصة من أجل اخراج الرفاة لمعرفة عددهم والتعرف على هوياتهم".

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