مرشح الإطار لرئاسة الوزراء يشرح برنامجه الحكومي لعدد من أعضاء البرلمان

2022/09/20 | 13:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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عقد المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع عدد من اعضاء البرلمان لشرح برنامجه الحكومي.

وقال مصدر نيابي ان “مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني عقد اجتماعا في البرلمان العراقي مع عدد من النواب من أجل شرح برنامجه الحكومي لهم وكيفية إدارة المرحلة المقبلة في حال تسنمه منصب رئاسة الوزراء”.

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