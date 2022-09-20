وفد أمني رفيع يصل ديالى

2022/09/20 | 13:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد القيادي في الحشد العشائري موسى عبد، الثلاثاء، بان وفد امني رفيع من وزارة الدفاع وصل الى ديالى.وقال عبد ان “وفد امني رفيع من وزارة الدفاع وصل الى ديالى وبدء سلسلة اجتماعات مع قيادات العمليات والفرقة الاولى للجيش العراقي لبحث ومتابعة اوامر الانتشار الجديدة في 4 قواطع مهمة”.واضاف عبد،ان” خطط واوامر اعادة الانتشار تاتي وفق رؤية القيادات الامنيى من خلال المشهد الامني العام وهدفها تعزيز لاستقرار وسد الفراغات واستثمار القدرة القتالية في انهاء انشطة الخلايا الارهابية”.واشار الى ان” اعادة الانتشار هو 4 من نوعه خلال 2022 ويجري باشراف مباشر من قبل وزارة الدفاع من خلال قياداتها الميدانية “.

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