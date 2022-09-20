لهذا السبب.. نائب يُقدمُّ شكوى ضد وزير المالية العراقي وكالة (وثيقة)

2022/09/20 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدّم عضو لجنة النزاهة النيابية هادي

السلامي، شكوى إلى الإدعاء العام

العراقي ضد وزير المالية وكالة إحسان

عبد الجبار إسماعيل بتهمة التأخير

المتعمد في إطلاق التمويلات المالية

ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن

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