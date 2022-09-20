إحباط محاولة ادخال عشرات الكيلوغرامات من المخدرات إلى العراق

2022/09/20 | 13:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم

الثلاثاء، عن احباط محاولة ادخال عشرات

الكيلوغرامات من المواد المخدرة عبر

الحدود العراقية، فيما كشفت عن اعتقال

سائق العجلة المحملة بالمخدرات.

وقالت الخلية في بيان تلقت

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