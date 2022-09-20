2022/09/20 | 13:39 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظنوا أنه انقلاب.. تحركات أمنية ليلية تثير رعب السكان في العاصمة العراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/20 | 13:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظنوا أنه انقلاب.. تحركات أمنية ليلية تثير رعب السكان في العاصمة العراقية) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظنوا أنه انقلاب.. تحركات أمنية ليلية تثير رعب السكان في العاصمة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).