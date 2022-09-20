التوقيع على عقد ترخيص بين سوق العراق للأوراق المالية ومصر ايلاف الاسلامي

2022/09/20 | 13:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقع سوق العراق للأوراق المالية ومصرف ايلاف الإسلامي اليوم الثلاثاء عقد ترخيص / الحافظ الأمين .

وذكر بيان للسوق : ان العقد تم بعد استكمال المصرف لمتطلبات تعليمات الحافظ الأمين واهمها استحصال موافقة البنك المركزي العراقي واستحصال موافقة هيئة الأوراق المالية ومجلس محافظي سوق العراق للأوراق المالية وتهيئة مقر وكادر الحافظ الأمين واجتيازهم للتدريب.

واضاف : انه تم تهيئة نظام Back office لإدارة المهام المبينة في التعليمات من مخرجات أنظمة السوق وأنظمة المصرف.

وتتضمن مهام الحافظ الأمين – التعاقد مع المستثمرين الراغبين لتلقي خدمات فتح حساب للأوراق المالية لكل مستثمر وحفظ الأوراق المالية، وإخطار المستثمر بكافة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الشركات المساهمة والمتعلقة بالحقوق المرتبطة بالأوراق المالية الخاصة به،وإخطار المستثمر بكافة العمليات والتحويلات التي تمت على حسابه خلال يوم عمل، وذلك وفقاً لوسيلة الإخطار المتفق عليها بينهما.



وتزويد المستثمر بكشف حساب شهري تفصيلي يوضح كافة التداولات والتحويلات التي تمت في حسابه، مع بيان رصيده الحالي من الأوراق المالية أو المبالغ النقدية.



وأية مهام أخرى تنسجم مع أحكام التشريعات المنظمة بموجب احكام القانون والتعليمات والقواعد.

وتعد هذه الخطوة إيجابية كونها تعمل على جذب المستثمرين العراقيين والعرب والأجانب من خارج العراق وتنظم اليات حركة رؤوس الأموال وفقا لاليات الجهاز المصرفي وقواعده.تنظيم شؤون المستثمرين العراقيين والأجانب الراغبين بنوع الخدمات التي يقدمها الحافظ الأمين المتعارف عليها في الأسواق المالية العربية والدولية وتنظيم العلاقة مع المصارف الخارجية في توجيه الأموال المعدة للاستثمار في اسهم الشركات المساهمة العراقية.

وسيكون هناك تراخيص لمصارف عراقية أخرى قريبا جدا لتوسيع البنية المطلوبة لقاعدة الخدمات المطلوبة – للحفظ الأمين – لنفس الأهداف والمهام التي تؤديها – المبينة في التعليمات أعلاه.

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