شخص في العالم يموت من الجوع كل 4 ثوانٍ

2022/09/20 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّرت أكثر من 200 منظمة غير حكومية الثلاثاء، من أن التقديرات تفيد بأن شخصاً يموت كل أربع ثوانٍ في العالم، ودعت إلى تحرّك دولي حاسم من أجل إنهاء أزمة الجوع المتصاعدة في العالم.وأفادت الهيئات في بيان بأن منظمات من 75 بلداً وقّعت على رسالة مفتوحة عبّرت فيها عن غضبها من مستويات الجوع المرتفعة بشدة وقدّمت توصيات من أجل التحرّك، محذرة من أن عدداً مروّعاً من الناس يبلغ 345 مليوناً يعيش حاليا في حالة جوع شديد، وهو رقم ازداد بأكثر من الضعف منذ عام 2019.

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