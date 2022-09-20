2022/09/20 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، عن تسجيلها (1733) دعوى عنف اسري خلال النصف الاول من العام الحالي في المحاكم التابعة لها.

وذكر رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة القاضي عماد خضير الجابرين ، اليوم (20 ايلول 2022)، أن “النصف الاول من العام الحالي شهد تسجيل (1733) حالة عنف اسري تراوحت ما بين عنف ضد المرأة وكبار السن والاطفال”.

وأضاف الجابري أن “(257) دعوى عنف ضد كبار السن، و(1408) دعوى عنف ضد النساء، و(68) دعوى عنف ضد الاطفال سجلت في جميع محاكم الرصافة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة تُسجل (1733) دعوى عنف أُسري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة تُسجل (1733) دعوى عنف أُسري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).