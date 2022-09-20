2022/09/20 | 13:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التربية تعلن أسماء المقبولين في مدارس الموهوبين للصف الأول المتوسط » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 13:30

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