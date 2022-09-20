جماهير الصقور تناشد وزير الدفاع عبر “ايرث نيوز”

2022/09/20 | 13:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أطلق عدد من جماهير نادي القوة الجوية الرياضي، مناشدة لوزير الدفاع من أجل إنقاذه من المرحلة الخطيرة التي يمر فيها.وفيما يلي نص مناشدة جماهير الصقور: وزير الدفاع المحترم جمعة عناد..نناشدك باسم العراق والقوة الجوية وتاريخه العريق، بإنقاذ النادي من المأزق الذي هو فيه، خصوصاً إن مدة التراخيص تنتهي بعد 6 أيام […]

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