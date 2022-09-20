بحريني يُفاجئ متابعيه بتغير شكل قنديل البحر عند إخراجه من الماء

2022/09/20 | 13:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستمتع العديد من الأشخاص عادة بجمال قناديل البحر أثناء وجودها في الماء، ولكن هل سبق أن شاهدت كيف يتغير شكلها خارج بيئتها؟

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