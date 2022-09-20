مصرف الرافدين يطلق وجبة سلف للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية تصل لـ 50 مليون دينار

2022/09/20 | 14:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف انه “تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من خمس ملايين وحتى 50 مليون دينار … Readmore

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