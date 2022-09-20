2022/09/20 | 14:19 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب التوترات الامنية .. انتشار أمني مكثف في بغداد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب التوترات الامنية .. انتشار أمني مكثف في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).