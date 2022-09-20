النفط تعد دراسة متكاملة لإعادة تأهيل ميناءي البصرة والعمية

2022/09/20 | 14:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع كشف مدير عام شركة نفط البصرة خالد حمزة، اليوم الثلاثاء، عن إعداد دراسة متكاملة لإعادة تأهيل ميناءي البصرة والعمية.وقال حمزة في تصريح لقناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ميناء البصرة النفطي عمره يتجاوز الـ 50 عاماً ولو لم تكن هناك أعمال صيانة لكانت هذه هي المنشأة الآن خارج الخدمة وهي متهالكة كونها تعرضت الى ثلاث حروب"، لافتاً الى أن "موضوع التسرب النفطي الذي تعرض له الميناء تمت معالجته ولا توجد خسارة لا من النفط ولا الغاز وكل الإنتاج في ذاك اليوم تم تحويله الى منشأة خزن كبيرة وتم تأمين توفير الغاز في هذه المرحلة".وأشار الى أن "الشركة لديها إجراءات للحد من هذه الحالات، وهناك تنسيق مع شركات عالمية"، مبيناً أن "الشركة لديها دراسة كاملة لإعادة تأهيل هيكل ميناء البصرة، وكذلك ميناء العمية".ونفت شركة نفط البصرة، يوم الجمعة الماضي، توقف عمليات التصدير فيما أكدت معالجة تسرب للخام.وقالت الشركة في إيضاح رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الفرق الفنية والهندسية عالجت تسرباً للنفط الخام في منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة النفطي، وتم استئناف عمليات الضخ تدريجياً، لحين استكمال أعمال الصيانة الطارئة".

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