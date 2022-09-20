تشييع الملكة اليزابيث يُرجئ لقاء الوفد الثلاثي بالصدر للأسبوع المقبل

2022/09/20 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب محما خليل، اليوم الثلاثاء، عن إرجاء لقاء الوفد الثلاثي برئاسة زعيم تحالف الفتح هادي العامري، بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الى الأسبوع المقبل، مبينا أن سبب ذلك يعود الى كون عضو الوفد رئيس إقليم كردستان نيجرفان برزاني متواجد في مراسيم تشييع ملكة بريطانيا.

وقال خليل لـ (بغداد اليوم)،: "نحن نريد مشاركة الصدر بالحكومة فالشروط التي كانت لدى الصدر قبل اراقة الدماء بالخضراء اختلفت بعد اراقة الدماء وعليه فأن الإشارات التي بعثها الصدر إيجابية بشأن إيجابية الحوار مع الثلاثي".

وأضاف أن "الكل يضغط حاليا نحو عقد الاجتماعات والوصول إلى حلول وإنهاء الانسداد السياسي والاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة".

هذا واعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في وقت سابق، عن موافقة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على استقبال الوفد الثلاثي بينهم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، مبينا ان الحزب وضع شروطاً مسبقه قبيل تشكيل الحكومة.

وقال القيادي في الحزب وفاء محمد كريم لـ (بغداد اليوم)، إن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وافق على لقاء كلا من زعيم تحالف الفتح هادي العامري ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجرفان برزاني".

وأضاف أن "اللقاء لم يحدد موعده لكن الموافقة بحد ذاتها تقدم إيجابي نحو الاستماع لما يريده الصدر تمهيداً للاتفاق على شكل الحكومة وعمرها"، لافتا الى أن "التخوف السابق من اغلاق الصدر بابه الا ان قبوله بجراء اللقاء انجاز جيد سيما وان الصدر يعلم مابجعبة الوفد وعليه فأن الموافقة ستكون بوابة لتشكيل الحكومة المقبلة".

ولفت إلى أن "جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قد لا تتم الا بعد مباركة الصدر والاتفاق مع الوفد حينها ممكن عقد الجلسة وتمشية رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء"، مبينا أن "هناك شروطا لدى الديمقراطي وسيادة على الإطار التنسيقي تنفيذها لغرض التصويت للحكومة المقبلة بصرف النظر عن تفاصيل اللقاء مع الصدر ومخرجاته".

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