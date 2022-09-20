السوداني يجتمع مع عدد من النواب لشرحه برنامجه الحكومي

2022/09/20 | 14:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لشرح برنامجه الحكومي.

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