2022/09/20 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..



أمانة بغداد ترسل البيانات الخاصة بالعقود الى وزارة المالية بعد إكمال الملاحظات المركز الخبري الوطني.

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