2022/09/20 | 14:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني شهد ركاب رحلة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية كانت في طريقها من بيشاور إلى دبي، موقفا غريبا، بعد أن استشاط أحد الركاب غضبا، وبدأ في ركل إحدى النوافذ، والتصرف بعدوانية مع الطاقم.ووثق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



رجل استشاط غضباً وحاول تحطيم نافذة الطائرة في الجو المركز الخبري الوطني.

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