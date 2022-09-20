نهر دجلة التاريخي في العراق يصارع الموت

2022/09/20 | 14:58 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نهر دجلة في العراق الذي روى مختلف الحضارات عبر التاريخ يصارع الموت، إذ يهدّد النشاط الجائر والتغيّر المناخي بمحو شريان حياة عمره آلاف السنوات.

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